Estudantes fazem segunda fase do Enem neste domingo

Agência Brasil Prova termina hoje

Os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) fazem as provas de redação, linguagens, códigos e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. A segunda fase acontece neste domingo (4).

Os portões abrem às 12h e fecham às 13h, no horário de Brasília. As provas começam a ser aplicadas às 13h30. Os participantes terão cinco horas e 30 minutos para responder às questões.

A maior parte desses alunos teve as provas adiadas por causa das ocupações em escolas e universidades públicas do país no mês de novembro. As provas são diferentes daquelas aplicadas dias 5 e 6 de novembro, mas mantêm o mesmo nível de dificuldade, o que, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), garantirá a isonomia entre os candidatos.

O candidato deve levar um documento original com foto e caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente. É proibida a utilização de qualquer equipamento eletrônico. Celulares devem ser desligados e colocados dentro de embalagem porta-objetos fornecida pelo aplicador.

As provas são aplicadas em 165 municípios e 418 locais de prova. Não há exame apenas nos estados de Roraima, Acre, Amazonas Amapá.