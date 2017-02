Estudantes de jornalismo debatem formação e prática profissional

Os estudantes de jornalismo e profissionais da área participarão do debate “Jornalismo, Tecnologia e Educação”, para discutir o impacto das mídias no ensino e meio profissional. A reunião acontece nos dias 17 e 18 de março, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).



Serão desenvolvidos debates sobre as transformações ocorridas na profissão, além do diálogo entre docência, meios de comunicação e as novas tecnologias nas aulas de Mato Grosso do Sul, contando com a contribuição de profissionais.



A ideia é mostrar que o jornalista está no século 21. O evento também realiza mesas de debate sobre as diversas áreas do jornalismo. O evento é aberto para profissionais, docentes e estudantes de comunicação.