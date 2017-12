Estátua de Manoel de Barros é inaugurada

Chico Ribeiro / Governo de MS A população de MS e turistas poderão ter uma recordação ao lado do poeta

A estátua que homenageia Manoel de Barros será inaugurada nesta terça-feira (19), dia que celebra os 101 anos de nascimento do poeta. A solenidade está marcada para às 8h e contará com a presença do governador Reinaldo Azambuja, o secretário de Estado de Cultura e Cidadania, Athayde Nery, o prefeito de Campo Grande, Marcos Trad e o artista plástico, Ique Woitschach.

Medindo 1,38 metro de altura por 1,60 metro de largura, a escultura em tamanho real apresenta algumas características marcantes: o sorriso cativante, os trajes simples, as pernas cruzadas, o tênis surrado, ao lado de caramujos e do ninho de pomba, com os quais o poeta dialogava e se inspirava. A estátua será instalada entre as figueiras da avenida Afonso Pena com a rua Rui Barbosa.

“Para mim é um prêmio poder fazer a escultura desse conterrâneo ilustre. Isso gera um novo desafio, pois fazer o poeta sentado no sofá de sua casa no meio da rua é humanizar e trazer o ambiente que era só dele para esse povo que gosta de poesia. Tenho certeza que o local será muito visitado não só por ser um ponto turístico, mas porque é o Manoel todo o dia, aguardando cada um de seus fãs para que sente ao lado dele, converse, sinta os passarinhos que ele vai chamar e sinta a árvore que ele virou”, explica o criador da obra, o artista plástico.