Estado registrou mais de 39 mil indenizações para motociclistas na última década

José Roberto/Arquivo Motociclistas estão entre as maiores vítimas de acidentes no Estado

No dia 27 de julho é comemorado o Dia Internacional do Motociclista dados da Seguradora Líder, administradora do Seguro DPVAT, mostram que a categoria foi responsável por 45%, um total de mais de 190.553 mil, das indenizações pagas por acidente de trânsito na região Centro-Oeste na última década. De acordo com o levantamento, Goiás é o estado com o maior número de indenizações pagas a motociclistas na Região: 105 mil, cerca de 55% do total. Mato Grosso do Sul e Mato Grosso registraram, respectivamente, 39 mil e 35 mil sinistros pagos.

Por fim, o Distrito Federal indenizou um total de 9 mil condutores de motocicletas nos últimos dez anos. Nesse período, ao todo, foram 300.999 indenizações pagas para acidentes envolvendo motocicletas entre os três tipos de vítimas: motoristas, passageiros e pedestres.

Em toda a região, de 2008 a 2017, mais de 418 mil pessoas foram indenizadas pelo Seguro DPVAT nos três tipos de cobertura: morte, invalidez permanente e despesas médicas e hospitalares, incluindo carros e pedestres.

Somente em 2018, de janeiro a junho, 19.798 pessoas foram indenizadas por acidente de trânsito no Centro-Oeste. Seguindo a tendência dos últimos anos, as motocicletas continuam sendo as responsáveis pela maior incidência de indenizações. Já são 19.798 indenizações pagas em todo o estado, 76% do total. Os condutores do veículo representam mais de 9 mil dos sinistros pagos (59%).

Dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) mostram que, dos 6,2 milhões de motoristas na Região Centro-Oeste, mais de 3,3 milhões estão habilitados para guiar motocicletas. Ainda de acordo com o Denatran, o número total de motos no estado é de aproximadamente 2,1 milhões. Apesar de representar apenas 30% da frota regional, o veículo concentrou o maior índice de indenizações pagas, 71% no total.

Em relação ao perfil dos indenizados, segundo os números da Seguradora Líder, a maior incidência de indenizações pagas para condutores de motocicletas pelo Seguro DPVAT foi para vítimas do sexo masculino, na faixa etária considerada economicamente ativa, de 18 a 34 anos.

Muitos fatores contribuem para o grande número de acidentes com motocicletas no trânsito brasileiro. Entre os principais motivos estão o comportamento de risco e o desrespeito às normas de segurança. Os motociclistas também devem estar atentos ao uso de equipamentos de proteção, como capacete, viseiras ou óculos e calçados que ofereçam conforto e segurança na direção. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, 41% dos usuários de moto afirmam não usar o capacete na garupa. Também é preciso atenção redobrada às revisões e manutenção do veículo.

Além disso, por conta da maior exposição e da alta velocidade do veículo, os motociclistas estão mais suscetíveis ao risco. Assim, é fundamental conscientizar e educar os condutores em busca da redução do alto número de acidentes de trânsito no país envolvendo motos.