Estado-Maior do CMO realiza a passagem de chefia em Campo Grande

Deurico/Capital News/Arquivo CMO receberá cerimônia de passagem da chefia

Nesta quinta-feira (4), ocorrerá a passagem de Chefia do Estado Maior do Comando Militar do Oeste do general de Brigada José Carlos Braga de Avellar para o general de Brigada Márcio Bessa Campos. Após quase dois anos na chefia do Estado-Maior do CMO, o General Avellar passará para a Reserva Remunerada e residirá no Rio de Janeiro (RJ).

A solenidade terá início às 17h30, com a inauguração do retrato do General Avellar, na galeria de ex-chefes do Estado-Maior do CMO. Na agenda do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) está prevista a sua participação.

De acordo com as informações divulgadas pela assessoria do CMO, logo após, às 18h, será realizada a formatura militar na Alameda Mello e Cáceres no complexo do CMO, com a presença de autoridades civis e militares.

Perfil do sucessor

O chefe do Estado-Maior, general de Brigada Márcio Bessa Campos, é oriundo da arma de Cavalaria e incorporou às fileiras do Exército em 25 de fevereiro de 1984, na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), em Resende (RJ). O general nasceu no Rio de Janeiro (RJ), no dia 20 de março de 1964.

Foi promovido ao posto atual em 25 de novembro de 2017. Antes de ser nomeado para assumir a chefia do Estado-Maior do comando do CMO, exercia a função de instrutor na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME).