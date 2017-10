Estado fértil e de boas oportunidades, Mato Grosso do Sul completa 40 anos

Roberto Higa/Foto cedida Carreata, confete e serpentina: virou Carnaval nas ruas de Campo Grande no dia da emancipação política

Hoje Mato Grosso do Sul completa 40 anos. Com o processo de divisão do estado do Mato Grosso em duas unidades federativas, ocorreu a fundação do nosso Estado, o Mato Grosso do Sul.

Arquivo Histórico de Campo Grande (ARCA) Mato Grosso foi separado após assinatura do presidente da república general Ernesto Geisel

Esse processo ocorreu no dia 11 de outubro de 1977 com a sanção presidencial de Ernesto Geisel, então comandante da ditadura militar que governava o Brasil desde 1964. A divisão em questão só foi concretizada efetivamente em 1º de janeiro de 1979.

A divisão de Mato Grosso em dois estados aconteceu devido a um processo demorado em que foram levados em consideração aspectos sócio-econômicos, políticos e culturais. Enquanto o Sul do estado tentava a divisão, o norte endurecia e barrava as intenções sulistas.

Desde então, a capital de Mato Grosso do Sul é Campo Grande e a de Mato Grosso, Cuiabá.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, Mato Grosso do Sul possui a 6° maior área territorial dentre as unidades federativas, com um total de 357.145,531 km² e é o sétimo estado menos populoso com 2.449.024 habitantes, segundo dados do último Censo Demográfico de 2010. O estado com o maior número de habitantes é São Paulo, com 41.262.199 habitantes. A população estimada em 2017 é de 2.713.147 habitantes.

Deurico/Capital News Com grande composição étnica, a divisão do Estado completa 40 anos

Ainda de acordo com o IBGE, mais de 70% da população residente em Mato Grosso do Sul é natural do próprio estado. Cerca de 10,44% são naturais de São Paulo, 5,22% do Paraná, seguido de 1,46% de Minas Gerais e somente 1,36% de Mato Grosso.

Desde 2014, a estudante de jornalismo Priscila Gonçalves Ferreira, 28 e o esposo, Robson Ferreira, 30, residem em Campo Grande. O casal que é natural de São Paulo, vivia na Vila Matilde, zona leste da capital paulistana. Vieram para Campo Grande após receberam uma boa proposta de trabalho. “O primeiro ano foi bem difícil, pois além da distância da família, tivemos que nos acostumar com o clima que é bem mais quente, a cidade é pacata, calma comparada ao que estávamos acostumados, e principalmente o desafio de fazer novas amizades, pois o sul-mato-grossense em nossa opinião, é um pouco mais reservado, enquanto o paulistano é bem mais aberto” lembra.

Arquivo Pessoal Priscila, o esposo Robson e a filha Isabella

Priscila conta que no começo não foi fácil a adaptação, mas que aos poucos eles se apegaram a Campo Grande e que hoje nutrem um forte amor por todo o Estado. “Aqui tudo é bonito, o clima é agradável e todos que visitam querem morar aqui. Chamamos MS de terra fértil, pois eu e meu marido tentamos engravidar por sete anos e assim que viemos para cá concebemos a nossa primeira filha, a Isabella, que está prestes a completar dois anos e eu estou grávida do Isaque, nossos dois sul-mato-grossenses”, brinca.

Já o bancário Telles Tenente, 31, natural de Bela Vista do Paraíso, Paraná veio para Mato Grosso do Sul ainda criança com os pais e a irmã. Telles conta que há 23 anos o pai dele, que tinha uma transportadora viu na cidade um excelente ponto de logística para o seu negócio. “Naquela época o Estado estava em processo de formação, de crescimento, e meus pais viram melhores oportunidades de formação profissional para mim e para a minha irmã. Os negócios do meu pai não tiveram um futuro conforme o esperado, todavia, eles logo encontraram outras atividades e resolveram criar raízes aqui por ainda acreditar e apostar no desenvolvimento do Estado” conta.

Arquivo Pessoal Telles Tenente e sua esposa Ana Paula Gomes

Telles afirma que a família não pretende mais voltar para o estado de origem. “Não temos a intenção de voltar, nem eu, nem minha irmã, muito menos meus pais. Iniciamos a nossa vida profissional aqui e nos sentimos bem aqui, gostamos do Estado, de Campo Grande, aqui é maravilhoso”, declara o bancário que está casado há pouco mais de seis meses com uma sul-mato-grossense, natural de Dourados.

O músico Luis Henrique Ávila, natural de São Paulo conta que veio para Campo Grande em 1980. “Eu vivo no MS. É um bom lugar por conta da "tranquilidade" que acredito que nenhuma outra capital do Brasil tem, apesar da violência ter crescido, ainda é uma das capitais mais seguras do Brasil. Tenho ótimos amigos, mas não tenho aquele sentimento nativo, me considero mais um cidadão do mundo”, explica o músico que acredita faltar ações culturais no Estado.

“Faltam mais opções culturais. O estado é dominado pela cultura do sertanejo e, ao mesmo tempo, falta interesse do povo do MS de ir atrás de opções variadas. Às vezes tem espetáculos, peças de teatro de graça e o povo não vai, não se interessam. Temos poucos museus, faltam mais e melhores museus” opina o músico que acha que o Estado ainda tem muito o que melhorar.

Três Lagoas na rota do crescimento

De 1979 até 2017 o Estado deu uma guinada de 180 graus no perfil da economia, fazendo a transposição da bovinocultura para o agronegócio. Com o reposicionamento das atividades agrícola e pecuária, Mato Grosso do Sul partiu para o salto da industrialização, chegando em 2017 como uma das 20 principais economias do País. Essa é a avaliação do governador Reinaldo Azambuja, destacando que os avanços na economia, em razão da expansão industrial, permitiram que Mato Grosso do Sul fosse incluído no grupo dos 11 estados mais competitivos. E a consequência mais benéfica é o desenvolvimento social, comprovado pelos diversos indicadores, como o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

Deurico/Capital News Somando todas as suas fábricas, a capacidade de produção da Fibria é de 7,25 milhões de toneladas de celulose por ano

“Aqui o agronegócio se desenvolve com o emprego de tecnologia e inovação. O reflexo do avanço está nos indicadores, de produção, produtividade, exportação e na remuneração da mão de obra no campo. Mato Grosso do Sul paga o segundo maior salário no meio rural”, exeplica Reinaldo Azambuja.

De acordo com a consultoria britânica Economist Intelligence Unit (EIU), o Centro de Liderança Pública (CLP) e a Tendências Consultoria, na soma de todos os indicadores de desenvolvimento, Mato Grosso do Sul ocupa a 9ª posição entre as 27 unidades da Federação. Entre os 10 principais pilares avaliados, o Estado é apontado como o terceiro em “potencial de mercado”. Nos demais pilares a pontuação é a seguinte: Infraestrutura, 16º; Sustentabilidade Social, 10º; Segurança Pública, 14º; Educação, 11º; Solidez Fiscal, 6º; Eficiência da Máquina Pública, 10º; Capital Humano, 12º; Sustentabilidade Ambiental, 10º; Potencial de Mercado, 3º; e Inovação, 9º. Para essa ”radiografia”, foram analisados 64 itens nos 10 pilares estratégicos.

Segundo o governador, MS tornou-se competitivo ao incentivar a expansão industrial e estimular o emprego de tecnologia na produção agropecuária e buscar a diversificação da economia, acabando com o binômio soja-boi. Reinaldo Azambuja cita como principais avanços em quatro décadas a diversificação da base econômica, projeção nacional do Estado com o fortalecimento do agronegócio e o turismo, infraestrutura viária e o alinhamento das políticas econômica e ambiental a partir do zoneamento ecológico-econômico e cadastro ambiental. O incentivo fiscal segue como principal instrumento para garantir o desenvolvimento econômico e social.

“Nesses 40 anos, ganhamos mais do que perdemos, não tenho dúvida”, diz o governador Reinaldo Azambuja ao analisar os estágios de desenvolvimento do Estado, “acima da média nacional”.

O crescimento econômico só ganhou ritmo depois da fase de estruturação administrativa e melhorias na infraestrutura. As grandes distâncias impediam o governo de Cuiabá de ordenar o progresso e as ações se concentravam no Norte.

”Depois do desmembramento do Mato Grosso, que teve suas motivações geopolíticas e econômicas, Mato Grosso do Sul acelerou o processo de desenvolvimento. Naquele momento, a par do entusiasmo popular, diante do sonho de um “novo eldorado”, os governos se ocuparam prioritariamente em dotar o Estado de infraestrutura física e administrativa”, avalia Reinaldo Azambuja. “Primeiramente, o governo tinha que ter uma sede e o Estado precisava asfaltar rodovias”.

O governador assegura que o Estado não parou e segue crescendo, mesmo na crise. Ele aponta, por exemplo, que de janeiro a agosto deste ano, na contramão da crise, o número de empresas abertas no Estado aumentou em quase 9%.

Desenvolvimento sustentável

“A diversificação econômica foi o grande avanço nesses 40 anos. Mato Grosso do Sul era para os paulistas o paraíso da pesca e nesse ponto avançamos muito na questão ambiental, regulamentando a pesca e mudando a imagem de Estado predador. Hoje Mato Grosso do Sul tem muito claro, com amparo de leis, quais as áreas que devem permanecer intocáveis.

“Antes de adotarmos o Cadastro Ambiental, já estava em vigor no Estado o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) e os decretos normativos que contemplam as exigências e necessidades do desenvolvimento sustentável e preservação de todos os recursos naturais.

Reinaldo Azambuja diz que a expansão industrial não diminui a força da agropecuária. “Nossa pecuária e agricultura estão no topo, basta vermos a evolução do nosso PIB. A carne e grãos são os principais componentes da agroindústria, de modo que a oferta de matéria prima em abundância é o que dá velocidade à expansão industrial no Estado”.

Gargalos

Hoje o grande entrave ao crescimento econômico, segundo Reinaldo Azambuja, é a logística. “Precisamos melhorar o caminho por onde nossos produtos são levados aos principais centros consumidores e aos terminais de exportação. Quanto melhor a logística de transportes, mais competitiva se torna a produção. Reconhecemos também que a indústria de segunda e terceira gerações enfrenta o problema da mão de obra qualificada.”

Indústria fortalecida

Para Reinaldo Azambuja, o fortalecimento da indústria no Estado passa pela infraestrutura viária e portuária, incentivos fiscais e capacitação de mão-de-obra, que deve obedecer ao perfil e vocação econômica dos municípios. O governador considera que o principal instrumento de impulso ao processo de industrialização é o incentivo fiscal. Ele comemora a regulamentação da legislação que convalida dos benefícios fiscais, “agora com regras claras e legalmente amparadas , dando mais segurança aos investidores e também ao Estado, que faz a outorga dos incentivos, mas exige a contrapartida, que é a geração de empregos. “O lado bom da expansão industrial não é apenas o emprego, mas a agregação de valor à nossa produção e desencadeamento de várias outras atividades que se agregam ao processo industrial”.