Estado é o 3º entre os que apresentam as maiores taxas de morte por suicídio

Mato Grosso do Sul é o terceiro estado brasileiro entre os que apresentam as maiores taxas de morte por suicídio: 8,5 óbitos por 100 mil habitantes, de acordo com os dados mais recentes do Ministério da Saúde, divulgados em setembro do ano passado. No Brasil, é a quarta maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos

A importância da discussão sobre o tema levou um grupo de jovens e profissionais voluntários a promover palestra gratuita com o tema: Prevenção ao Suicídio. O conteúdo será ministrado hoje (27), às 19h, pela psicóloga Érica Chimenez, que pesquisa o assunto e é pós-graduada em Psicologia Jurídica. O evento acontece na rua Cândido Mariano, 2.099, Centro, no auditório da Igreja Adventista do 7º Dia. A entrada é gratuita.

Junto com o material divulgado sobre o tema no Setembro Amarelo, que visa prevenir mortes por suicídio, o Ministério da Saúde também disponibiliza cartilhas e orientações sobre o assunto. http://portalms.saude.gov.br/saude-para-voce/saude-mental/prevencao-do-suicidio.

SERVIÇO:

Palestra sobre Prevenção ao Suicídio

Horário: 19h

Local: auditório da Igreja Adventista do 7º Dia, na rua Cândido Mariano, 2099, Centro.