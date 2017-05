Escolas de samba receberam mais de 650mil para realização do carnaval 2017

O governo do estado por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, repassou um total de R$ 651.500,00 em fevereiro deste ano para as escolas de samba do Estado. Os recursos foram usados para custear despesas na execução e organização de parte das festividades carnavalescas.



Foram contempladas as escolas de samba dos municípios de Campo Grande, Corumbá, Aquidauana e Anastácio e Ladário. Todo o montante repassado é proveniente de recursos próprios do Governo do Estado e teve como objetivo fomentar a tradicional festa popular bem como apoiar as prefeituras e as entidades carnavalescas na organização dos desfiles.



No interior do estado, a Liga Independente das Escolas de Samba de Corumbá - MS (LIESCO) recebeu um total de R$ 198.000,00, já a liga Independente dos Blocos Carnavalescos de Corumbá - MS (LIBLOCC) levou R$ 55.000,00, mesmo valor recebido pela Liga Independente das Escolas de Samba de Aquidauana e Anastácio (LIESAA), para a Liga Independente das Escolas de Samba, Cordões e Blocos de Ladário (LIESBLA) foram disponibilizados R$ 49.500,00.



Em Campo Grande quem recebeu o maior valor foi a Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande Estado de Mato Grosso do Sul (LIENCA) com R$ 250.000,00 e para a Associação dos Blocos Bandas Cordões e Corsos Carnavalescos e Cultural de Campo Grande foram repassados R$ 44.000,00 .