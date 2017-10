Escolas de Dourados vencem o Soletrando 2017

A. Frota Aluno participando da final do Projeto Soletrando no auditório do CAM

Alunas das escolas municipais Padre Anchieta e Izabel Muzzi Fioravante de Dourados, foram as grandes campeãs do Projeto Soletrando nas categorias 4º e 5º ano, respectivamente, na final realizada nesta terça-feira (03) no auditório do Centro Administrativo Municipal do município.



Idealizado pelo NTEM (Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal), da Secretaria de Educação, o projeto foi elogiado pela secretária Denize Portollann, que destacou o empenho em promover a educação em todas as vertentes. “Estão todos de parabéns pela iniciativa e pelo engajamento entre comunidade escolar e Secretaria”, disse.



Na categoria 4° Ano, a aluna campeã foi Sabriny da Silva Lima, da escola Padre Anchieta. Em segundo lugar ficou Julia Marques de Oliveira, da escola Fazenda Myia e em terceiro Maria Eduarda da Silva Gomes, da escola Clori Benedetti.



Na categoria 5º Ano, Ana Julia Machado de Oliveira foi a grande campeã, representando a escola Izabel Muzzi Fioravante. Em segundo lugar, ficou Nathálya Eduarda Vargas Soares, da escola Antonia Cândida de Melo e, em terceiro, o único menino entre os melhores colocados, Arthur Ferreira Lima dos Santos, da escola Firmino Vieira de Matos.



Os primeiros colocados nas categorias foram premiados com uma bolsa de estudo de 100% para curso de inglês, cortesia da Escola Yázigi, na pessoa da empresária Elisabete Baldasso. Segundo e terceiro colocados ganharam 50% de bolsa. A escola de inglês ainda presenteou cada aluno participante com um copo personalizado. A empresa E2 forneceu um tablet para ser sorteado entre os participantes.



O destaque ficou para a participação das escolas do campo que tiveram 3 alunos entre os melhores colocados na premiação, um deles, campeão. O auditório da Prefeitura de Dourados contou com mais de 100 espectadores na manhã da final.



Participaram das finais as escolas municipais Bernardina Corrêa de Almeida, Fazenda Miya-Pólo, Coronel Firmino Vieira de Matos, Dr. Camilo Hermelindo da Silva, Izabel Muzzi Fioravante, Padre Anchieta, Professora Antônia Candida de Melo, Professora Clori Benedetti de Freitas e Professora Efantina de Quadros.



“Foi um dia muito bacana com uma final muito legal. A expectativa é que no ano que vem seja muito mais abrangente”, disse a professora Valéria Aparecida Ribeiro, coordenadora do NTEM, que destacou o apoio da prefeita Délia Razuk e da secretária Denize, e das parcerias com o núcleo de TI, coordenações dos Anos Iniciais e da Educação no Campo, do transporte escolar, diretores, professores e coordenadores das escolas participantes, os estagiários e os alunos que abrilhantaram o evento.



