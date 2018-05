Escola recém-construída vai atender 1,5 mil alunos do interior do Estado

Chico Ribeiro/Governo de MS

O município de Itaquiraí agora conta com uma nova escola localizada no assentamento Santo Antônio, para atender 1,5 mil alunos das redes estadual e municipal de ensino. Moderna e ampla, a nova unidade escolar foi construída do “zero”, ao custo de R$ 4,6 milhões. “Tudo o que nós construímos aqui foi feito para vocês, estudantes. Fizemos esse investimento para melhorar a qualidade do ambiente escolar também para diretores, professores e administrativos, mas em especial para os alunos”, anunciou o governador Reinaldo Azambuja, na inauguração do prédio.

Na entrega do prédio escolar, Reinaldo revelou que das 326 escolas estaduais de Mato Grosso do Sul, 224 passaram por obras de reformas e melhorias. “Algumas como essa aqui foram construídas”, afirmou.

Com recursos federais e estaduais, a Escola Estadual Professora Tertulina Martins da Silva foi edificada com 14 salas de aula, sala de informática, biblioteca, cantinho da leitura, sala multifuncional, secretaria, sala de professores, sala de diretoria, banheiros, cozinha, cantina, despensa, espaço múltiplo uso, palco, área de descanso (quintal) e quadra poliesportiva com arquibancada.

A escola abriga alunos do Estado e do Município, por meio de termo de cooperação. A unidade tem dois diretores e duas equipes docentes para as duas redes de ensino. Dos 1,5 mil alunos matriculados, 230 são de Ensino Médio e do EJA da Rede Estadual de Ensino, nos períodos matutino e noturno. Os funcionários administrativos são mantidos pela prefeitura.

“É uma benção esse prédio novo, tanto para nós professores e funcionários quanto para os alunos. O outro prédio em que a gente trabalhava estava muito velho e sem estrutura”, revelou a professora Ana Maria da Silva, 42 anos, que leciona para alunos do Ensino Fundamental.