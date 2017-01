Equipe da prefeitura começou os trabalhos de recapeamento das ruas da Capital

Anderson Ramos/Capital News Principais ruas da cidade já começaram a receber a equipe para tapar os buracos.

Na manhã desta segunda-feira (02) a equipe da prefeitura já foi às ruas e iniciou os trabalhos de recapeamento da cidade. Conforme o prefeito havia dito em várias entrevistas, essa seria uma das prioridades a partir desta semana.





Anderson Ramos/Capital News Principais ruas da cidade já começaram a receber a equipe para tapar os buracos.

No cruzamento da Av. Mato Grosso com a Rua Bahia, o maquinário já começou a trabalhar o asfalto para que possa receber o material adequado. A população demonstrou durante o fim do mandato do ex-prefeito, insatisfação com a situação das ruas da cidade, buracos são visíveis em grande parte do município. A equipe está sendo acompanhada por funcionários da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito).



Até a publicação dessa matéria não conseguimos contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação (Seinthra) para informação de quais serão as primeiras ruas a receber o recapeamento.