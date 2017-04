Entrega de uniformes no município termina nesta semana

Prefeitura de Campo Grande Entrega está encerrando

As entregas de uniformes para os 99 Ceinfs chegam ao fim nesta semana. Na quinta-feira (27), no período da tarde, encerram os serviços em Campo Grande. Os alunos estão recebendo tênis, bermuda, camisetas manga curta e meias.



Conforme a assessoria, na manhã desta quarta-feira (26) o prefeito Marquinhos Trad e a secretária de Educação, Ilza Mateus, acompanharam a entrega nos Ceinfs Eleodes Estevão, na região central, Felipe Sáfadi, no Jardim Aeroporto e Sandra Mara Gobbo, no bairro Portal Caiobá. Os kits já contam com os tênis do último lote de calçados recebido no sábado, que totalizaram 17.214 pares.



Os uniformes foram entregues em 68 das 94 escolas da Rede Municipal e até a próxima semana a distribuição estará concluída nas unidades restantes. Ao todo, 350 mil peças estão sendo entregues.



Os alunos até o 1º ano do Ensino Fundamental, estão recebendo este ano duas camisetas, bermuda, meias, tênis, além de jaqueta, camiseta manga longa e calça comprida, que chegarão nas próximas semanas. Já os alunos do 2º ao 9º ano, além do EJA (Educação de Jovens e Adultos) irão receber camisetas de manga curta e longa.



As 85 mil peças de uniformes, incluindo jaquetas, compradas em gestões passadas e encontradas no depósito da Semed, também estão sendo distribuídas nas escolas.



O prefeito Marquinhos Trad renovou o compromisso de no próximo ano entregar os uniformes no primeiro dia de aula. “É nossa obrigação e representa o respeito que temos com o dinheiro público”, destacou.



A secretária Ilza Mateus lembrou que ficará no depósito uma parcela dos uniformes novos para ser entregue aos alunos que forem matriculados na Reme após o período de entrega dos kits.