Entidades de assistência social e saúde têm repasse de R$ 2,3 mi em emendas

Tamanho do texto

Marlon Ganassin/PMCG

Foram assinados, durante solenidade na Casa de Leis, nesta sexta-feira (16), os termos destinando emendas parlamentares às associações e entidades de Campo Grande. Os valores liberado em recursos do FMIS (Fundo Municipal de Investimentos Sociai) mais mais de R$ 2,3 milhões serão destinados a 40 entidades.

Os recursos são destinados para compras de material de consumo ou permanentes, não podendo ser usados para compra de alimentos ou aplicados no pagamento do quadro de pessoal da instituição. Em 2017, cada parlamentar pôde destinar até R$ 80 mil para as instituições.

Em 2017, foram realizados 127 processos para destinação, sendo que 44 instituições foram inscritas e 40 atenderam as exigências e devem receber o montante de R$ 1,847 milhão. Outras 15 unidades da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) também serão contempladas com R$ 388 mil.

Representando todas as entidades, Mauro Zaionc, da Fazenda Esperança, apenas agradeceu e enfatizou: “Não nos esqueçam que este ano vamos precisar muito destas emendas”. “Nós parabenizamos todas as entidades que conseguiram se adequar e estão formalizando o recebimento destes recursos que serão muito bem aproveitados”, disse o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSDB).

“É uma entrega justa e merecida e temos certeza que os valores poderiam ser maior, mas nas mãos dos senhores serão multiplicados pela seriedade, responsabilidade e transparência pela forma que aplicarão estes recursos A Câmara vai estar sempre de braços abertos”, disse o presidente da Câmara de Vereadores João Rocha (PMDB).