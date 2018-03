Entidade completa 18 anos com festa para celebrar as ações em prol de crianças e adolescentes

Divulgação

“Um evento muito importante na história do IDE, dezoito anos desenvolvendo no evangelho e transformando realidades”, são as palavras que definem a festa de aniversário do Instituto do Desenvolvimento Evangélico, que ocorre neste domingo (18), em Campo Grande. Enéias de Andrade Barbosa, um dos fundadores da entidade, conta que o almoço será servido a partir do meio-dia e o convite custa apenas R$ 30, por pessoa. A renda será revertida para o instituto e vai apoiar os projetos desenvolvidos pelo IDE. O almoço será servido neste domingo, na Rua Pilares 225 - Portal Caiobá I.

A partir das 13h, o coral das crianças do IDE se apresenta para quem for prestigiar a festa. Como é tradição, não poderia faltar, os participantes vão cantar juntos o Parabéns e cortar o bolo. O presidente do IDE, Manoel Antônio de Andrade Barbosa , para falar aos participantes agradecer o apoio nessas quase duas décadas de atuação

Criado em 2000, o IDE teve seu primeiro projeto aprovado por uma organização americana, vindo atender 200 crianças nos bairros de Vila Carlota e Pacaembu, na Capital. Em 2002, foi celebrado o primeiro convênio com a Secretaria de Assistência Social do Governo de Mato Grosso do Sul, iniciando o atendimento de mais 120 crianças na região de Nova Lima.

Em 2006 iniciou um novo projeto no Bairro Portal Caiobá, onde passou a atender 150 crianças e, em 2007, com o apoio de uma organização Internacional, repetiu o trabalho. Em 2008 e 2009 o projeto foi contemplado pelo edital de projetos do Criança Esperança/UNESCO e pelo Instituto Energias do Brasil.

Em 2010, a entidade recebeu recursos da Petrobrás/FIA, através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campo Grande. Atualmente, a instituição desenvolve seus projetos em parceria com diversas organizações comunitárias, igrejas, CEINFs e escolas da rede pública de ensino, atendendo cerca de 1.200 crianças, adolescentes e jovens de 0 a 29 anos, sendo patrocinada pelo Programa Petrobras Desenvolvimento & Cidadania, entre outros parceiros locais.

O IDE possui como ação prioritária, o desenvolvimento de projetos sócio-educacionais que façam garantir à criança e ao adolescente o direito à educação, à alimentação, ao lazer, ao esporte, à cultura, à profissionalização, à saúde, à dignidade e à vida (art. 1° do Estatuto da entidade).