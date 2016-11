Enquete: 72% dos leitores irão usar o 13º salário para se livrar das dívidas

Tamanho do texto

A maior parte dos leitores do Capital News irá usar o 13º salário para se livrar das dívidas e começar 2017 no azul. Esse foi o resultado da enquente da última semana. O Capital News perguntou: “como você pretende usar o seu 13º salário?”.



Para 72,22% dos leitores, o abono de fim de ano para pagar as contas. Já 12,96%% dos eleitores disseram que irão guardar o dinheiro na poupança; 12,96% irão viajar e 2,27% irão às compras.

Nesta semana, o Capital News quer saber: Nesta semana, o Capital News quer saber: você lembra em quem votou para deputado estadual em 2014?