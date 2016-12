Enfermeiros ameaçam começar greve no Hospital Evangélico

Divulgação/Siems Profissionais não receberam em outubro

A enfermagem do Hospital Evangélico de Dourados ameaçou começar uma paralisação. Os profissionais alegam que não receberam o salário de outubro, a greve pode acontecer n a sexta-feira (9). O sindicato da categoria pensa na possibilidade de pedir judicialmente o bloqueio de contas.



Caso a greve comece, não terá data para encerramento. De acordo com informações do site Dourados News, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Área de Enfermagem (Siems), Lázaro Santana, os enfermeiros reclamam que desde o início do ano vem efetuando os pagamentos de forma parcelada, no entanto, o agravante é que há dois meses não recebem os salários.



"É inadmissível esse descaso. As contas financeiras dos profissionais não esperam, a inflação só aumenta, têm que pagar juros, sustentar famílias. O sindicato já buscou o diálogo, mas a situação continua", disse o líder sindical.



O departamento jurídico ajuizará ação solicitando o bloqueio da conta do Evangélico para a realização de pagamento dos salários e benefícios trabalhistas aos profissionais, caso os atrasos continuem.