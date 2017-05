Energisa e Associação Comercial realizam mutirão para negociação de débitos

Divulgação/Assessoria Clientes que estiverem em débito com Energisa pode realizar acordo com a empresa

A partir desta segunda feira, aqueles clientes que estiverem em débito com Energisa, concessionária responsável pela distribuição de energia em boa parte das cidades de Mato Grosso do Sul, podem realizar acordo com a empresa por meio de um mutirão realizado em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande.

Objetivo é facilitar a quitação dos débitos pendentes junto à distribuidora na capital. As pessoas que procurarem por essa oportunidade podem contar com condições bem flexíveis na hora da negociação.



Para participar da campanha, é necessário comparecer à sede da ACICG, localizada na Rua Quinze de Novembro, 390, Centro, portando documento pessoal com foto e uma fatura com o número da unidade consumidora. O atendimento será realizado das 8h às 17h entre os dias 8 e 12 de maio.