Empresário morre em acidente de trânsito na Capital

O empresário Ramão Arcelino Diarte Nunes, 50 anos, morreu em acidente de trânsito ocorrido nesta quinta-feira (28), no cruzamento entre as ruas Brilhante e Vicente Solari, na vila Bandeirantes, em Campo Grande.

Reprodução/internet Ramão Arcelino foi candidato no ano passado

Conforme informações da polícia, Ramão conduzia motocicleta Biz pela Brilhante quando colidiu em uma L200 que seguia pela Vicente de Solari. O motorista da caminhonete, de 44 anos, contou que estava parado em um semáforo e que ao abrir, saiu para cruzar a avenida. Porém, o motociclista seguia em alta velocidade e não houve tempo de evitar a colisão.

Ramão morreu no local do acidente. O condutor da L200 foi submetido a teste de bafômetro e o resultado foi negativo. Ramão era empresário em Coxim.

Segundo o site Edição MS, há quase duas décadas fazia o transporte de passageiros de Coxim para Campo Grande. Ele também já foi candidato a vereador no município do interior do Estado. Perto do local do acidente há câmeras de segurança em comércios, cujas imagens podem auxiliar nas investigações.