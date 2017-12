Empresa vence licitação e vai receber mais de meio milhão de reais para obras em bairro

A empresa Habitat Engenharia e Construção venceu licitação para executar obras de infraestrutura urbana no bairro Gramado, em São Gabriel do Oeste. Pelos trabalhos, ela vai receber R$ 565,9 mil reais do Governo de Mato Grosso do Sul.

Divulgação/Governo Cidade que vai passar por melhorias é São Gabriel do Oeste

O resultado do certame foi publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (29), pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) revela detalhes do processo.

Segundo o Governo de MS, no bairro em questão serão feitas obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais.