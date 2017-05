Empresa de transportes Andorinha oferece promoções de passagens

Divulgação/Assessoria A prática de promoções foi regulamentada por iniciativa do Governo do Estado e da Agepan no ano passado.

A Empresa de Transportes Andorinha a partir de agora passa a oferecer promoções em passagens na linha de Campo Grande para Corumbá, nos dois sentidos. A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan) foi comunicada pela própria empresa sobre a disponibilização de três assentos com preço diferenciado em todos os seus horários, tanto no serviço convencional quanto no executivo. A empresa atua com dez linhas por dia nesse sentido.



Fica a critério de cada empresa ofertar as promoções, porém elas precisam ser formalizadas no Sistema Gestor de Linhas e Tarifas Rodoviárias, gerido pela Agepan. Os descontos variam por período definido, em determinados horários ou trechos, em lotes específicos de passagens. A ideia é que a prática seja uma ferramenta de gestão das transportadoras, tanto para ajudar a melhorar a ocupação ou enfrentar o transporte clandestino quando necessário quanto para premiar seus passageiros e tornar as viagens mais atrativas.



Promoção oferecida pela empresa Andorinha:

Estarão disponíveis 3 poltronas com desconto de 16,68% no serviço convencional e de 30,55% no serviço executivo, os valores das tarifas nos assentos promocionais caem de R$114,70 para R$95,57, e de R$137,60 para R$95,57. A promoção é válida apenas para passagens emitidas na bilheteria.



A Viação já vem praticando tarifas promocionais, nas viagens intermunicipais. Nas linhas Campo Grande – Mundo Novo, via Juti; Campo Grande – Mundo Novo, via Campanário e Ponta – Porã Mundo Novo, passagens estão sendo vendido com desconto da tarifa original, tanto para o destino final da linha, quanto para seccionamentos ao longo do trecho.



Regulamentada no ano passado pelo Governo do Estado e da Agepan, a portaria nº 117/2016, que foi assinada pelo governador Reinaldo Azambuja e o diretor presidente da Agência Reguladora, Youssif Domingos, estabelecendo os procedimentos para a oferta de preços diferenciados para as empresas de ônibus intermunicipais. Esse é um serviço sob concessão do Estado e regulado pela Agepan, por isso, as empresas devem seguir normas regulamentares quanto à operação, incluindo na questão tarifária.