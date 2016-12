Em visita à Capital, ministro conclama união de esforços no combate ao Aedes

Michel Faustino/Capital News O secretário Estadual de Saúde, Nelson Tavares, ao lado do minitro-chefe da Secretaria de Segurança Institucional, general do exército Sergio Etchgoyen durante entrega de veículos

O minitro-chefe da Secretaria de Segurança Institucional, general do exército Sergio Etchgoyen, participou na manhã desta sexta-feira (2), em Campo Grande, do lançamento da campanha de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti – causador da dengue, zika e Chicungunya. Durante sua fala no evento realizado na Sala Estadual de Situação, o ministro conclamou a união de esforços dos mais variados segmentos e, principalmente da população, no combate ao mosquito.



“A proliferação do Aedes em todo Brasil tem trazido preocupação para estados, municípios e para o Governo Federal e, por conta disso, é preciso que haja uma somativa em todos os setores, principalmente com a participação efetiva da população para que as doenças causadas por este mosquito não se propagem. O combate começa dentro das nossas casas”, disse Etchgoyen.



A solenidade na Sala de Situação da SES (Secretaria de Estado de Saúde), também foi marcada pela entrega de quatro veículos Doblô para ajuda nas ações de combate à dengue, em Mato Grosso do Sul.

Michel Faustino/Capital News Veículos doados pelo Ministério da Saúde para serem utilizados em ações de combate ao Aedes aegypti



Em seguida, o ministro, juntamente do o secretário estadual de Saúde, Nelson Tavares e demais autoridades, seguiu para a Escola Estadual Maria Elisa Bocayuva, localizada no bairro Vila Margarida – região norte de Campo Grande – para acompanhar os trabalhos de conscientização nos arredores da instituição. À tarde está programada uma visita à Escola Municipal Plínio Mendes, durante a tarde.

Durante todo o dia equipes, de colaboradores estarão realizando uma ação de orientação e eliminação de focos no Parque dos Poderes, com a participação de militares do Exército, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.



.Com o tema “#mosquitonão” a mobilização nacional consiste em ações integradas e simultâneas, desenvolvidas em articulação com prefeituras, governos estaduais e população. Ministros de Estado, militares das Forças Armadas, agentes de saúde e de defesa civil, além de outras autoridades, visitarão residências, escolas, órgãos públicos, canteiros de obras e outros locais para conscientizar a população sobre a importância do engajamento de todos na luta contra o Aedes aegypti.



O mutirão será realizado nos órgãos da administração pública, unidades de saúde e estatais, marcando a intensificação das ações de combate e, consequentemente, impedindo a reprodução do mosquito. A ideia da mobilização é que todas as sextas-feiras sejam dedicadas para verificação de possíveis focos do mosquito, incentivando outras empresas, associações e a própria população para que cada um faça a sua parte.