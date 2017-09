Em vídeo, cantor Mariano pede ajuda para grupo de caridade da Capital

O cantor Mariano da dupla sertaneja Munhoz e Mariano está apadrinhando o grupo de Campo Grande Amizade Solidária que promove ações em benefício de pessoas carentes. O apoio foi anunciado por vídeo, divulgado no Instragram.

Na gravação, ele fala sobre a campanha do Dia das Crianças e pede ajuda na arrecadação de alimentos, roupas ou brinquedos, também com voluntariado. “Eu Mariano estou junto nessa causa e conto com você”, diz trecho do vídeo.

O grupo é formado por amigos e totalmente filantrópico, sem fins lucrativos. A ação para entrega dos produtos arrecadados pela campanha do Dia das Crianças acontecerá no dia 15 de outubro.

As doações podem ser feitas nos seguintes locais: loja Roupinhaz, que fica na Avenida Afonso Pena em frente ao shopping Campo Grande, e na Cetral Treinamento, na rua Simon Bolívar, 510, na Vila Progresso.

Veja abaixo trechos da postagem feita pelo cantor em rede social:

"Boa noite meus amores e parças! É com muito carinho que venho dizer pra vocês que apadrinhei o Amizade Solidária! Um grupo fantástico lá de Campo Grande, minha cidade, de gente do bem que realiza ações sociais durante o ano todo, ajudando quem mais precisa! O grupo é totalmente filantrópico e sem fins lucrativos e conta somente com ajuda de amigos voluntários para executar as ações. E é por isso que venho pedir para quem puder ajudar nossa próxima ação, que é para o Dia das Crianças, doando roupas, brinquedos ou alimentos para serem doados em comunidades carentes de Campo Grande".

“Nossa rede de amigos está crescendo e precisamos sempre de mais ajuda! Quer saber mais sobre o Amizade Solidária? Acesse o facebook.com/amizadesolidaria e conheça mais um pouco dessa iniciativa incrível que já fez muita gente mais feliz com a ajuda dos amigos solidários”!