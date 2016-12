Em MS, mais de 21 mil alunos recebem educação ambiental com Projeto Florestinha

Tamanho do texto

O “Projeto Florestinha”, trabalho social e ambiental desenvolvido pela Polícia Militar Ambiental (PMA), realizou em 2016 atividades de Educação Ambiental para 21.705 alunos de 77 escolas públicas e privadas em 14 municípios do Estado. Os trabalhos são feitos em forma de oficinas temáticas pelas crianças e adolescentes do Projeto, supervisionados pela PMA.



Algumas das oficinas temáticas são reciclagem de papel, montagem artificial do ciclo da água, plantio de mudas nativas, dentre outras. Além das oficinas e palestras, foram realizadas discussões de vários temas ambientais entre os alunos e as crianças do Projeto Florestinha, supervisionadas pelos policiais militares ambientais.



A Educação Ambiental tem sido prioritária nos trabalhos desenvolvidos pelo Projeto Florestinha. Neste ano, os grupos atenderam escolas de Campo Grande, Nova Alvorada do Sul, Paraíso das Águas, Bonito, Nioaque, Figueirão, Jardim, Aquidauana, Rio Verde, Rochedo, Corguinho, Rio Brilhante, São Gabriel do Oeste e Corumbá.



Hoje, já são nove equipes de Florestinhas das duas Unidades realizando Educação Ambiental na Capital e Interior. A Unidade do Parque Cônsul Assaf Trad é também um Centro de Educação Ambiental (CEA/Florestinha) de recepção de estudantes, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur).