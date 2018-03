Eleitores que não cadastraram biometria têm até 9 de maio para regularizar situação

Tamanho do texto

Anderson Ramos / Capital News Cadastro é exigido em apenas 10 dos 79 municípios de MS

Dos mais de 1,9 milhões de eleitores de Mato Grosso do Sul, cerca de 814,3 mil fizeram o cadastro biométrico. Entretanto, vale ressaltar que o procedimento é exigido em apenas 10 dos 79 municípios do Estado. Entre os eleitores cujo cadastramento da biometria é obrigatório, 79,08% poderão votar nas próximas eleições com a impressão digital. Os outros 20,92%, que terão o título de eleitor cancelado, têm até o dia 9 de maio para regularizar a situação.

De acordo com dados Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o cadastro é obrigatório para cerca 38,93% do eleitorado sul-mato-grossense, pouco mais de 741,2 mil pessoas. Os locais, horários e trâmites necessários para atender os 155 mil eleitores que perderam o prazo ainda serão definidos.

Segundo informações da Assessoria de Comunicação do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), não haverá atendimento ao público em nenhum cartório eleitoral nesta semana, para definir a regularização dos títulos em processo de cancelamento.

O TRE-MS ainda ressalta que, além de não votar nas próximas eleições, os eleitores com título cancelado ficam impossibilitados de emitir documentos, tomar posse em cargos públicos, entre outros problemas.

No entanto, é falsa a informação de que os eleitores que não fizeram o cadastro biométrico serão multados em R$ 150,00. Multas são cobradas somente em casos de não comparecimento em pleitos eleitorais.