Eleito novo presidente da Abase

Divulgação/Assessoria Cláudio Mendonça, à esquerda, é o novo diretor-presidente da Abase

Com 45 votos, o diretor-superintendente do Sebrae-MS, Cláudio George Mendonça, foi eleito para assumir a presidência da Associação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. A votação aconteceu na tarde dessa quarta-feira (29), em Brasília.

Formada por 13 membros, a chapa campeã reúne membros representantes de 11 Estados, sendo dois vice-presidentes do centro-oeste; dois do Norte; dois do Nordeste; dois do Sul; e dois do Sudeste. Vice do diretor-presidente eleito, Eliana Castro de Oliveira é do Sebrae de Tocantins. Os demais vices são dos Estados do Pará, Goiás, Distrito Federal, Amapá, Bahia, Ceará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Em segundo lugar ficou a chapa de Luiz Alberto Amorim, da Paraíba, com 36 votos.

ABASE

A Associação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Abase) é a organização representativa dos Sebrae estaduais. Foi instituída em 1985, sob a forma de sociedade civil sem fins lucrativos, com sede em Brasília (DF). Atualmente, a Abase possui 27 entidades estaduais do Sebrae.

Saiba quem são os integrantes da chapa eleita:

Diretor-presidente – Cláudio George Mendonça (MS)

Vice – Eliana Castro de Oliveira (TO)

Diretor financeiro – Fabrízio Augusto Guaglianone de Souza (PA)

Vice-presidente região Centro Oeste – Titular: Wanderson Portugal Lemos (GO)

Vice-presidente região Centro Oeste – Suplente – Rosemary Soares Antunes Rainha (DF)

Vice-presidente região Norte – Titular: Rubens da Costa Magno Júnior (PA)

Vice-presidente região Norte – Suplente: Waldeir Garcia Ribeiro (AP)

Vice-presidente região Nordeste – Titular - Jorge Khoury Hedaye (BA)

Vice-presidente região Nordeste – Suplente – Joaquim Cartaxo Filho (CE)

Vice-presidente região Sul – Titular – Marco Aurélio Vieira Paradeda (RS)

Vice-presidente região Sul – Suplente – Luciano Pinheiro (SC)

Vice-presidente região Sudeste – Titular – Ivan Hussni (SP)

Vice-presidente região Sudeste – Suplente – Pedro Gilson Rigo (RS)