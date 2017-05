Eleita a lista tríplice para o cargo de chefia da Instituição na Defensoria Pública

Divulgação Luciano Montalli conquistou 148 votos, representando 75,55% no geral

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul realizou a eleição para o cargo de defensor público-geral do Estado para o biênio 2017/2019.



De acordo com a Junta Receptora e Apuradora do Processo Eleitoral, formada pelos defensores públicos Antônio João de Andrade, Eni Maria Sezerino Diniz e Humberto Bernardino Sena, não houve abstenção e apenas um voto nulo. Votaram todos os 196 defensores, sendo 77 via postal conforme informou a assessoria da intituição.



De acordo com a junta receptora, o resultado da lista tríplice para o cargo de chefia da Instituição foi:



Luciano Montalli – 148 votos, representando 75,55%;



Ângela Rosseti Chamorro – 125 votos, representando 63,77%;



Andrea Pereira Nardon Braga – 115 votos, representando 58,67%.



A eleição aconteceu na última sexta-feira (28) das 8h às 18h. A lista com os três candidatos mais votados será publicada na próxima semana no Diário Oficial do Estado.



Depois será encaminhada ao governador do Estado, Reinaldo Azambuja, que deverá nomear o novo defensor público-geral, no prazo de 15 dias, conforme dispõe o art. 13 da Lei Complementar Estadual nº 111/2005.