Eleições do Coren ocorre neste domingo

Neste domingo (1), acontece em todo o pais as eleições dos Conselhos Regionais de Enfermagem para o triênio 2018-2020. O pleito é organizado pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen).



Pela primeira vez a eleição será realizada de forma 100% online. A votação tem início às 7h horário de Mato Grosso do Sul e estende-se por 24h, o que simplifica e agiliza o ato de votar. Só terão direito a voto profissionais regularizados no Coren-MS.



Para votar é necessário, no dia da eleição, acessar o site www.votaenfermagem.org.br, identificar-se com o número de CPF ou Coren, inserir a senha obtida dias antes, selecionar a chapa escolhida e confirmar o voto. É necessário salvar ou imprimir o comprovante.



Em Mato Grosso do Sul são aproximadamente 21,6 mil profissionais de enfermagem entre enfermeiros, técnicos e auxiliares.



Chapas

São três chapas de técnicos e auxiliares de enfermagem e quatro de enfermeiros disputando a direção do Coren-MS. No quadro de técnicos e auxiliares são eles:



Chapa 1 - “JUNTOS SOMOS MAIS FORTES”, Ana Maria Alves, Sebastião Domingues Rojas, Elane Maria Barros Meza e Antonia Lucia Ferreira.



Chapa 2 - “MUDAR PARA AVANÇAR”, Gismaire Aparecida da Costa Vacchiano, Cleberson dos Santos Paião, Aparecido Vieira Carvalho e Carolina Lopes de Morais.



Chapa 3 - “UNIDOS PELA ENFERMAGEM SUL-MATOGROSSENSE”, Eder Rodrigues de Lima, Lindomar Freitas, Alexandre Paiva Vieira e Marcos Balejo Carrapateira.



Para enfermeiros, o quadro é o seguinte:

Chapa 1 - “MUDAR PARA AVANÇAR”, Sebastião Júnior Henrique Duarte, Virna Liza Pereira Chaves Hildebrand, Rodrigo Alexandre Teixeira, Hugo Henrique Benites Lorentz, Rodrigo Rodrigues de Meio e Alisson Daniel Fernandes da Silva.



Chapa 2 - “JUNTOS SOMOS MAIS, FORTES”, Clayton Robson de Oliveira, Mercy da Costa Souza, Abner de Barros Chaparro, Ariane Calixto de Oliveira, Luzia Pereira dos Santos Brianezi e Mari Luci do Nascimento Correa.



Chapa 3 - “UNIDOS PELA ENFERMAGEM SUL-MATOGROSSENSE’, Arminda Rezende de Padua Del Corona, Carlos Alberto da Silva Castro, Genivaldo Dias da Silva, Andrela Nogueira dos Reis Fernandes, Adriana Correia de Lima e Arino Sales do Amaral.



Chapa 4 - “AVANÇAR ACREDITANDO NA RENOVAÇÃO DA ENFERMAGEM PORQUE JUNTOS SOMOS MAIS FORTES”, Valdinei Pereira de Souza, Danielle Mariano Marques, Edilsom Maciel de Souza, Juliana do Nascimento Serra, Patrícia Fernandes Barreto e Rosangela Fernandes Pinheiro Nantes.

O mandato efetivo inicia em 1 de janeiro 2018.