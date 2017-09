Eduardo Romero é vítima das “coisas do trânsito de Campo Grande”

Deurico/Arquivo Capital News Vereador Eduardo Romero pretende estender o projeto para outros bairros de Campo Grande

“Coisas do trânsito de Campo Grande”, disse o vereador Eduardo Romero (Rede) sobre o acidente que ele sofreu na manhã desta quinta-feira (21), em Campo Grande. O acidente foi na rua Rotterdan, na esquina com a avenida Rita Vieira. Ele foi atingido por um carro, recebeu auxílio do condutor e seguiu para a Câmara, mas acabou tendo de procurar atendimento médico.



Com dores no braço e ombro esquerdo, o vereador foi para o hospital Santa Marina e passa por exames. No Facebook, Romero fez uma postagem sobre o acidente. “Hoje, a caminho de casa para o trabalho, indo de bike, tive a infelicidade de sofrer um acidente, fui atropelado por um carro (nada tão grave, aparentemente), importante esclarecer que recebi do condutor toda atenção e cuidados”, disse o vereador em seu perfil.



“Gratidão a tod@s pelas mensagens, preocupação e carinho. Que a Paz no transito seja de fato uma harmonia na convivência de todos nós”, disse Romero. “Que a Paz no trânsito seja de fato uma harmonia na convivência de todos nós”, diz na mensagem.