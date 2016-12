Duas apostas dividem R$ 40 milhões da Mega-Sena

Divulgação Prêmio é dividido entre dois ganhadores

Ao todo duas apostas acertaram os seis números do sorteio da Mega-Sena. Os ganhadores são de Campinas, interior de São Paulo. O sorteio foi na quinta-feira (22), em Ji-Paraná, Rondônia. O prêmio foi de R$ 40 milhões.



De acordo com a Caixa Econômica Federal, cada aposta vencedora leva R$ 20.091.578,77 cada. A quina teve 113 apostas ganhadoras e cada uma delas fica com R$ 25.665,88. Na quadra, foram 7.195 apostas certas e o prêmio é de R$ 575,84 para cada. Nesta semana, haverá um sorteio também no sábado (24).



As apostas podem ser feitas até as 19 horas (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.



Os três sorteios desta semana são os últimos concursos antes da Mega da Virada, na noite do dia 31. A partir do domingo (25), todas as apostas concorrerão para a Mega da Virada. As apostas da Mega da Virada poderão ser feitas até às 14h do domingo (31).