Dourados vence todas as etapas para o novo aeroporto e agora é aguardar a licitação

Prefeitura de Dourados Prefeito Murilo, o secretário de Planejamento Luiz Roberto, Eduardo Henn Bernardi e técnicos do Profaa

Junto com o secretário de Planejamento da Prefeitura de Dourados, Luiz Roberto Martins de Araújo, o prefeito Murilo esteve na manhã da quinta-feira (25), com o diretor do Departamento de Gestão do Profaa (Programa Federal de Auxilio de Aeroportos) da Secretaria de Aviação Civil do Governo Federal, Eduardo Henn Bernardi. O encontro aconteceu em Brasília, onde o prefeito esteve entregando em mãos a licença ambiental para as obras do novo aeroporto, último documento que restava.



Dourados é o único no Mato Grosso do Sul incluído no pacote de 53 municípios que terão recurso para as obras de reforma e ampliação de aeroportos. Trata-se de um programa de investimentos federais destinados à impulsionar a aviação regional, lançado pela presidente afastada Dilma Rousseff. O investimento em Dourados é de R$ R$ 41 milhões através de recursos do Fnac (Fundo Nacional da Aviação Civil), administrados pelo Banco do Brasil.



O secretário Luiz Roberto disse logo após a reunião no Profaa que o município já venceu todas as etapas, é o único que está apto e agora vai para o processo de licitação, necessitando do apoio principalmente dos parlamentares que representam o município e região em esfera federal. Ele lembra que o aeroporto local será contemplado com reforma, recuperação e ampliação das infraestruturas de pista de pouso e decolagem, terminal de passageiros, pátio de aeronaves, seção contra incêndio, estacionamento de veículos e equipamentos de navegação aérea.



Para o prefeito Murilo esse é resultado de uma luta de vários anos e que agora é conquistada. Ele ressalta que Dourados foi considerada como cidade estratégica no momento do Governo decidir pelo benefício e citou como fundamental o apoio do general Lourenço William da Silva Ribeiro Pinho, comandante da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. No período da tarde o prefeito e o secretário Luiz Roberto ainda estiveram na sede da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), solicitando ao apoio também daquele segmento.