Dourados tem mais duas mortes confirmadas por dengue

Divulgação Entre as vítimas está o ex-prefeito de Rio Brilhante, Aldonso Lima.

Nesta quinta-feira (23), a Secretaria Estadual de Saúde confirmou mais duas mortes por dengue no município. De acordo com as informações, os diagnósticos apontavam suspeita e o laudo do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) saiu apontando a confirmação das causas dos óbitos.

Entre as vítimas está o ex-prefeito de Rio Brilhante, Aldonso Chaves de Lima, além dele, o segundo óbito foi de um homem de 68 anos. Ambos estavam internados no Hospital do Coração, e não resistiram ao estágio hemorrágico.

Com isso, o município de Dourados contabiliza seis óbitos pela doença. Os outros quatro já confirmados eram de uma criança de 11 anos e três mulheres de 41, 58 e 87 anos.

Conforme o boletim epidemiológico da SES, até esta quarta-feira(22) foram confirmados 1061 casos da doença. No Estado são 15.991 pacientes diagnosticados com a dengue e 22 mortes.

As cidades que apontam o maior número de casos são Campo Grande e Três Lagoas, com 8051 e 2626 casos confirmados respectivamente.

O Instituto de Meio Ambiente (IMAM), o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e a Prefeitura de Dourados tem realizado vários mutirões pela cidade. Durante as ações cerca de 80 toneladas de lixo foram recolhidos.