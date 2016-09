Dourados recebe investimentos de R$ 110 milhões

Governo do Estado Governador assina investimento

Dourados receberá investimento, o anúncio foi feito pelo governador Reinaldo Azambuja. Foi iniciado um plano de investimento de R$ 110 milhões na área de saneamento básico para os próximos três anos.



De acordo com o site do governo, os recursos serão garantidos com a renovação da concessão dos serviços de água e esgoto por mais 25 anos, entre a empresa e o município, cuja proposta aguarda aprovação em segunda votação pela Câmara de Vereadores.



No sábado (10), Azambuja visitou Dourados e comentou a discussão em torno da concessão, com uma corrente favorável a sua suspensão com apoio do Ministério Público.



O governador tratou do assunto com o procurador-geral do MPE, Paulo Passos, e apresentou o plano de investimentos para o município, que elevará a cobertura da rede de captação e tratamento de esgoto para 97% dos domicílios douradenses até 2019. Ainda afirmou que a Sanesul, como empresa pública, precisa de resultados por meio do retorno de investimentos. A garantia se dá com a prestação de serviços de água e esgoto, que hoje se estende a maioria dos municípios de Mato Grosso do Sul.



Esta iniciativa ajuda o atendimento de todos os municípios com 100% da coleta de esgoto, com prazo de oito anos. “De forma inédita, Mato Grosso do Sul será o único Estado com a cobertura total de todos os lares com esgotamento sanitário, só possível com a PPP”, destacou Azambuja.



Os investimentos em Dourados serão aplicados em esgotamento sanitário, melhoria na distribuição de água e redução de perdas, além de melhorar a qualidade dos serviços prestados aos consumidores.