Dourados recebe duplicação na BR-267 por meio do Plano Plurianual 2016-2019

Publicado no Diário Oficial da União, duas obras do Plano Plurianual 2016-2019 beneficiaram a cidade de Dourados com a duplicação da BR-267 entre Nova Alvorada do Sul e a divisa com São Paulo e outra na área de segurança, que é a conclusão do polo do Sisfron de Dourados.





Divulgação/Prefeitura de Corumbá Exército já está implantando o centro de operações

A obra na BR-267 passará por 249 km de rodovia e terminará na ponte sobre o rio Paraná, na cidade de Bataguassú. E para melhorar a logística será criado um corredor com rodovias duplicadas entre São Paulo e Dourados.



Já na sentido sul de Dourados será construído um corredor com previsão de até o ano que vem com 250 km duplicados pela BR-163, que já foi concedido à CCR MSVia.



Por fim, no Plano Pluranial também consta a conclusão do Sistema Integrado de Monitoramento das Fronteiras (Sisfron), de Mato Grosso do Sul, onde já existe o centro das operações em Dourados que está sendo implantado pela 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, sediada em Dourados.