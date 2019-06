Dourados é a primeira cidade de MS a receber Oi Fibra

Divulgação/Oi Bernardo Winik, diretor comercial, diz que Oi reconquistará mercado com produto premium

A Oi começou na última semana a ativar os primeiro clientes em Dourados através da fibra óptica. Lançado no final do ano passado em 27 cidades, o Oi Fibra chega agora em 60 municípios e Dourados foi escolhida para ser a primeira de Mato Grosso do Sul. Junto com internet de ultra velocidade de 200 mega, a empresa de telecomunicações aposta no serviço de streaming de TV e outras plataformas para reconquistar o mercado.

Os resultados nos primeiros meses embasam a confiança dos executivos da Oi. No primeiro trimestre deste ano, chegou a 1,7 milhão de casas e ficou em primeiro lugar entre fevereiro a abril – maio ainda não foi divulgado - no ranking que mede a qualidade de conexão à Netflix do Brasil. Além disso, pesquisa de satisfação realizada pela Oi este ano identificou que a Oi Fibra apresenta elevado índice de cliente com tendência à recomendar o produto.

A Oi Fibra também apresenta como diferencial o acesso à TV por assinatura por protocolo de internet (IPTV), com diversas inovações como a possibilidade de configurar o pacote de acordo com os interesses do assinante, gravação remota, assistir o conteúdo em qualquer ponto da casa ou mesmo programação com até oito horas após seu horário regular na TV. “A fibra muda o jogo no setor de telecom porque é a base para atender à crescente demanda por consumo de dados. E a Oi tem vantagens competitivas únicas para oferecer a melhor experiência digital”, afirma Eurico Teles, presidente da Oi.

Dourados

Divulgação/Oi Equipe da Oi acompanhou a primeira instalação da Oi Fibra em Dourados

Apenas nos três primeiros meses do ano foram investidos no Estado aproximadamente R$ 15 milhões para adequar a infraestrutura da empresa, interna e externa, para implementar o serviço. “Nosso objetivo é conectividade com qualidade de entrega. Por isso esse investimento em infraestrutura e inovação para atender o consumidor com alta velocidade. Para o cliente, a qualidade e a velocidade são mais importantes que o preço na escolha da banda larga”, disse Bernardo Winik, diretor comercial da Oi.

As primeiras instalações em Dourados com velocidade de 200 Mega foram feitas na última semana nos bairros Jardim Cuiabá, Jardim João Paulo II e Jardim São Cristovão e a opção por Dourados não foi por acaso. De acordo com Winik, a cidade apresentou maior possibilidade de demanda e interesse do consumidor pelo serviço. “A gente tem uma prontidão de rede muito grande e poderíamos começar por outra cidade de Mato Grosso do Sul, mas por uma questão de potencial de consumo e a necessidade de mercado, Dourados estava no topo da lista”, explica. Segundo ele, entre outros produtos, a Oi aposta no tripé qualidade, velocidade e estabilidade para conquistar novos e antigos clientes.

A expectativa é que todos os bairros da cidade sejam atendidos até o fim do ano e esbarrando na concorrência de pequenos provedores que hoje atendem boa parte dos moradores. O desafio, porém, não assusta Winik. “Nós dobramos a base de clientes em menos de cinco meses e estamos chegando com um produto ‘premium’. Não tenho a menor dúvida de que com Oi Fibra e Oi Play colocamos a Oi em um outro patamar de concorrência. O consumidor é soberano e sabe reconhecer quando tem um produto bom na mão. Temos certeza que oferecemos uma experiência diferenciada no uso da banda larga e vamos retomar o espaço que é nosso por direito”, completa.