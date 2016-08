Dourados começa programação da Semana da Pátria

Assessoria/Prefeitura de Dourados Desfile acontece no dia 7 de setembro

A Prefeitura de Dourados organizou a Semana da Pátria e oferece programação para a população. Os eventos começam na quarta-feira (31) e encerra com o desfile de 7 de setembro. O tema da programação é “Olimpíadas – Dourados Cidade Celebração”.



De acordo com a assessoria, 38 entidades participam do tradicional desfile. Participam escolas municipais, agremiações, entidades e demais instituições cíveis, além do Exército Brasileiro e demais corporações de segurança do município.



A Semana da Pátria começa na quarta-feira (31), já com momento cívico, às 8h, na Escola Municipal Etalívio Penzo, no Parque das Nações. Na quinta-feira (1º), o momento cívico será na Escola Municipal Franklin Luiz Azambuja, no BNH 4º Plano, às 8h. Já na sexta-feira (2), às 9h, momento cívico na Escola Municipal Izabel Muzzi Fioravanti, na Vila Industrial. Às 14h, será na Escola Municipal Clarice Bastos Rosa, no Jardim Maracanã.



A abertura oficial da Semana da Pátria será na segunda-feira (5), às 9h, na Praça Antônio João, com acendimento da Chama da Pátria. Já na quarta-feira (7), com o desfile cívico, marcado para começar às 8h e encerrando após às 10h, com extinção da Chamada da Pátria.