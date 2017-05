Douradense está entre os vencedores da Lotofácil desta quarta-feira

Tamanho do texto

Um douradense acertou os 15 números do concurso 1509 da Lotofácil desta quarta-feira e dividirá o prêmio de R$ 1,7 milhão com outras quatro apostas. De acordo com o site da Caixa Econômica Federal, cada aposta vencedora receberá a quantia de R$ 332.578,98.



Os números sorteados foram: 01-02-03-06-07-08-09-13-14-15-17-18-19-22-24. Além do douradense, as apostas premiadas foram de: Maceió-AL, uma de Marília-SP e duas de São Paulo-SP.

Deurico/Capital News Sortudo irá receber R$ 332.578,98



Outras 724 apostas acertaram 14 números e receberão R$ 1.009,58. A Lotofácil é sorteada todas as segundas, quartas e sextas-feiras. O valor da aposta mínima é de R$ 2 e tem direito em marcar 15 números entre 25 disponíveis no volante. Faturam o prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números, sendo que os três menores são valores fixos de R$ 4, R$ 8 e R$ 20, respectivamente.