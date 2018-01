Domingo deve ser de chuva em todo o Estado, com alerta de tempestade

Tamanho do texto

Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Esta é a previsão para o domingo (7) em Campo Grande. Na Capital, as temperaturas devem variar entre 21°C e 27°C.

O Inmet publicou aviso iniciando ao meio-dia deste sábado (6) e o alerta segue até às 19h de hoje. Está prevista a ocorrência de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 Km/h), e queda de granizo.

O aviso vale para praticamente todo o território de Mato Grosso do Sul. Contudo, é baixo o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.