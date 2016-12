Domingo de chuva em grande parte do Estado

Os primeiros dias de Dezembro têm previsão de temporais para todo o Estado, neste domingo (4), as áreas de instabilidade vão atuar com força sobre o norte e nordeste do MS com alerta de mais temporais. Essa condição se mantém no começo da semana e por isso podem acontecer ocorrências como alagamentos e transbordamentos.



Em Campo Grande a previsão do tempo é de sol com muitas nuvens pela manhã, e pancadas de chuva a qualquer hora, com máxima de 32° e mínima de 24°.



Na cidade Branca a mínima é de 23° e a máxima de 33°, com sol com muitas nuvens pela manhã, pancada de chuva qualquer momento.



Com máxima de 34° e mínima de 20°, Dourados tem sol entre nuvens com previsão de chuva a tarde e a noite.



Três Lagoas amanhece com sol com muitas nuvens de manhã, chove rápido durante o dia e à noite, com mínima de 31° e máxima de 22°.



Na fronteira do Brasil com o Paraguai, Em Ponta Porã o dia será chuvoso e com temperatura máxima de 32° e mínima de 21°.