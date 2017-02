Domingo começa com corrida pela paz na Capital

Assessoria/CMO Trajeto da corrida, que tem concentração no Parque das Nações Indígenas

Na manhã deste domingo (19), mais uma edição da Corrida da Paz ocorre na Capital, com concentração no Parque das Nações Indígenas. O evento é organizado pelo Comando Militar do Oeste (CMO) e é aberto ao público.



O evento inicia às 8h com a concentração dos grupamentos. A largada ocorre às 9h, com corrida de 5 km, caminhada de 3 km e passeio ciclístico de 3 km. Conforme o CMO, haverá também apresentação musical da banda do comando.



A Corrida é parte da programação do Conselho Internacional do Desporto Militar (CISM), não tem fins lucrativos e busca promover a prática esportiva no âmbito das Forças Armadas. O evento, não competitivo, é realizado no mesmo dia em outras cidades do país.



Na Capital, além do CMO, a corrida tem o apoio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) e da Federação de Atletismo do Mato Grosso do Sul (Fams).