Dólar opera em baixa, com a proximidade do fim de ano e a formação da Ptax

Tamanho do texto

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Dólar

Dolar opera em queda nesta quinta-feira (29), em mais um dia de baixo volume de negócios com a proximidade das festas de fim de ano e com o mercado aguardando a formação da Ptax, taxa calculada mensalmente pelo Banco Central.



Às 15h49, a moeda norte-americana recuava 0,89% em relação ao real, cotada a R$ 3,2514.



A Ptax baliza diversos contratos cambiais, e os investidores costumam atuar para puxar as cotações do dólar conforme seus interesses. A definição da Ptax pode trazer pressão de alta à moeda em razão de alguma atuação mais forte dos comprados, ainda mais com previsão de volume enxuto, segundo a agência Reuters.



"Quando acabar a Ptax, acabou o dia. Não deve ter muita movimentação nesta tarde. O ano acabou", destacou o operador da Advanced Corretora Alessandro Faganello.