Divulgado resultado final do concurso da Assembleia

Assessoria/Assembleia Legislativa Com cinco dias de antecedência resultado foi divulgado. Concurso ofereceu 80 vagas para 21 cargos de nível médio e superior.

O resultado final do concurso público dos cargos de nível superior para o quadro de pessoal da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, foi divulgado pela Fundação Carlos Chagas (FCC), nesta quinta-feira (22). A data prevista para divulgação era 27 de dezembro.



Os cargos oferecidos são para analista em Recursos Humanos, arquiteto, assistente jurídico, assistente social, biblioteconomista, cerimonialista, consultor de processo legislativo, contador, economista, engenheiro civil, jornalista, médico, publicitário e redator e revisor de debates.



Confira a publicação no Diário Oficial da Assembleia Legislativa http://diariooficial.al.ms.gov.br/DiarioOficial/DownloadPdf?q=2dChw0EsJIM=



O resultado para o nível médio pode ser conferido através do link: http://www.concursosfcc.com.br/concursos/alems116/edital_result_final_nivel_medio_publicado.pdf