Divulgado o gabarito das provas para escrivão e investigador do concurso da PC

Foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (20) o gabarito oficial preliminar das provas escritas objetivas para os cargos de escrivão e investigador na Polícia Civil em Mato Grosso do Sul. O concurso foi realizado domingo (17).

Divulgação/Governo de MS Prova foi aplicada no domingo (17)



Segundo a publicação, se for o caso, o candidato poderá interpor recurso no período entre as 8h do dia 20 de setembro e as 17g do dia 21 de setembro, por meio do site www.fapems.org.br, acessando a área do candidato.



O concurso da Polícia Civil teve 38.262 inscritos e foi considerado o maior em número de interessados da história dos 40 anos de criação do Estado. São oferecidas 210 vagas, sendo 30 para o cargo de delegado, 100 para o cargo de investigador de Polícia Judiciária e 80 para o cargo de escrivão.



O gabarito para o cargo de delegado já foi publicado no dia último 12. A prova escrita objetiva foi aplicada no dia 20 de agosto e 586 candidatos foram aprovados. Também no edital de hoje consta a convocação dessas pessoas para a segunda fase do concurso. Clique aqui e veja o edital.