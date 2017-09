Direção dos Correios não apresenta proposta e greve continua

Sintect-MS De acordo com o sindicato, a greve já atingiu em MS, 42 municípios

A Assessoria de Comunicação do SINTECT-MS (Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de Mato Grosso do Sul), informou que a greve dos trabalhadores dos Correios continua. Acontece que foi divulgada uma nota informando que os trabalhadores em greve da ECT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos) receberam uma proposta da empresa, que inclui um reajuste de 3% nos salários.



Ocorre que existem duas federações nacionais dos trabalhadores dos Correios, sendo que a maioria é filiada na FENTECT. Além do sindicato de MS mais 30 sindicatos são representados na negociação com a direção da empresa pelo Comando de Negociação da FENTECT, que protocolou a Pauta de Reivindicações do Acordo Coletivo no dia 25 de julho.



Segundo o SINTEC-MS, até a presente data, e após expirado o prazo de validade do acordo anterior, os sindicatos filiados à FENTECT não receberam nenhuma proposta da empresa para o acordo, um dos motivos, inclusive, para a deflagração da greve nas bases dos 31 sindicatos filiados à essa federação.



Em nota, o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios informou que a greve continua em Mato Grosso do Sul, assim como nos demais estados, registrando-se em nível nacional o crescimento de unidades dos correios que são atingidos pela greve. Para esta semana está prevista a realização de assembleias nos poucos estados que ainda não aderiram e é bem provável que o número de estados em greve aumente.



De acordo com levantamento do sindicato, nesta segunda-feira (25), a greve já atingiu em MS, com a adesão, dos trabalhadores de Mundo Novo e Douradina, 42 municípios.





Sintect-MS Boa parte dos municípios do interior do Estado aderiu à greve

Os municípios são: Água Clara, Amambai, Anastácio, Aquidauana, Batayporã, Bela Vista, Caarapó, Camapuã, Campo Grande, Coronel Sapucaia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Douradina, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes, Iguatemi, Inocência, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Alvorada, Nova Andradina, Paranhos, Ponta Porã, Rio Brilhante, Rio Verde, Rochedo, São Gabriel, Selvíria, Sete Quedas, Sonora, Tacuru, Terenos, Três Lagoas e Laguna Carapã.



Parte desses municípios, cerca de 20, estão com o atendimento e distribuição totalmente parados e com as agências fechadas, enquanto nos demais a paralisação é parcial, mas comprometendo em maior ou menor grau tanto o atendimento quanto a distribuição. Algumas agências do interior estão abertas precariamente e com trabalhadores deslocados de outros municípios.



Os trabalhadores dos Correios reivindicam reajuste salarial de 8% e manutenção das cláusulas constantes no atual acordo, referentes ao Plano de Saúde, Ticket-Refeição, garantias à mulher, e outras questões constantes na pauta de reivindicações.