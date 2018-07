Dia do Motociclista tem palestra educativa em Campo Grande

A CCR MSVia promove uma ação educativa na empresa Real H, em Campo Grande, em alusão ao Dia do Motociclista, celebrado nesta sexta-feira (27). A palestra será realizada pela equipe de supervisores do trecho Centro da BR-163/MS, Sírio Rodrigues e Ezequiel Silvestre, e pelo coordenador de Interação com o Cliente do trecho Ademir Pereira.

A ação irá apresentar dicas de direção segura para os motociclistas ao trafegarem pela rodovia, como por exemplo o uso correto do capacete, como não trafegar pelo acostamento, não usar o chamado “corredor” (espaço entre os veículos) para ultrapassagens e não “costurar” entre os veículos.

“Também serão distribuídos folhetos educativos de forma a conscientizar esses usuários sobre os riscos de não realizar a manutenção periódica no veículo, verificando pneus, corrente e a correta afixação do capacete”, explica Ademir.

Segundo ele, o risco de acidentes com motos aumenta em estradas e avenidas movimentadas, “por isso, todo cuidado é pouco. Não tem segredo, o principal é respeitar as leis de trânsito e conduzir a motocicleta com mais atenção”.