Dia D dobra percentual, mas vacinação fica abaixo da meta em Dourados

PMD/A.Frota Mais de 50% do público-alvo receberam a vacina contra a gripe Influenza em Dourados

A campanha nacional de vacinação contra influenza teve seu Dia D no sábado (4) e fez o percentual de cobertura dobrar em Dourados. Mesmo com a alta procura no dia, o município atingiu pouco mais da metade da meta programada para os grupos prioritários.



O Núcleo de Imunização do Departamento de Vigilância em Saúde de Dourados divulgou na manhã desta segunda-feira (06), o alcance da campanha e relatou que foram vacinadas 15 mil pessoas no sábado. Até o dia anterior, o município relatava imunização de apenas 26% das 76 mil doses programadas.



“O ‘dia D’ trouxe um impacto positivo no número de pessoas imunizadas, porém, ainda temos uma média de 38 mil pessoas que devem receber as doses. Por isso, reforçamos o pedido para que procurem a unidade básica de saúde mais próxima de sua residência e busquem a prevenção”, disse Edvan Marcelo Morais Marques, gerente do Núcleo de Imunização.



Estão inclusos nos grupos prioritários para receber as doses as puérperas (que deram à luz recentemente), trabalhadores em saúde, professores, população indígena com idade a partir de 6 meses, idosos com idade a partir de 60 anos, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que estejam sob medida socioeducativa, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, além de pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis.



Para receber a vacina, as pessoas inclusas nos grupos prioritários devem procurar os postos de saúde da sua região, com documento de identificação, sendo que os portadores de doenças crônicas devem levar atestados devidos, e cartão de vacinação para gestantes ou crianças.



A campanha seguirá até o dia 31 de maio. O Núcleo destaca que as vacinas trivalentes a serem utilizadas no Brasil, contêm três tipos de cepas de vírus e imunizam contra H1N1, H2N3 e Influenza B.