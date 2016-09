Dia D de Combate à Dengue é realizado em bairros da Capital nesta quarta

O Dia D de Combate à Dengue é realizado nesta quarta-feira (14) pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde Pública – Sesau, com blitz educativa sobre Dengue, Chikungunya e Zika em pontos estratégicos de toda a Capital.



Além da prefeitura, o Centro de Controle de Endemias e Vetores (CCEV), Agentes Comunitários de Saúde, Conselheiros de Saúde e Entidades Parceiras do Comitê Municipal de Combate à Dengue também estão participando da ação de prevenção nos bairros.



Agora, os trabalhos que reúnem equipes de Agentes Comunitários de Saúde, Agentes de Saúde e Agentes de Controle de Endemias, trabalhadores do Programa de Inclusão Profissional (Proinc) desenvolvem trabalhos constantes de combate aos criadouros e orientação da população.



E os bairros que estão recebendo atendimento no perídio da tarde são: Terminais Guaicurus, Morenão, Hércules Maymone; Praça Ari coelho, Shopping Campo Grande e no cruzamento das avenidas 13 de Maio com Fernando Correa da Costa e Salgado Filho com Norte-Sul.