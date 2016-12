Detran suspende direito de dirigir de 2.920 em Mato Grosso do Sul

Tamanho do texto

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran/MS) divulgou no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (7) uma relação com 2.920 condutores que estão proibidos de dirigir nos próximos meses.



A maioria, 2.851 terá o direito suspenso por dois meses. Outros 69 não poderão dirigir pelos próximos oito meses. Os condutores infringiram o artigo 218, inciso III do Código de Trânsito Brasileiro.



Segundo Detran, os condutores terão que se submeter a um curso de reciclagem para voltar as ruas. A lista de suspensos está no Diário Oficial desta quarta-feira, que pode ser acessado no endereço: http://www.spdo.ms.gov.br/diariodoe/Index/Download/DO9301_07_12_2016