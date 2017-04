Detran-MS divulga relação de multas cadastradas nos dez primeiros dias de abril

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) divulgou no diário oficial desta quinta-feira (27), uma relação com mais de 10 mil multas lavradas no período de 01/04/2017 a 10/04/2017.



A lista com as infrações contem a placa do veículo autuado, a data da infração cometida, o número de pontos na CNH e o artigo do Código de Trânsito Brasileiro que a multa se baseia.



A lista foi dividida em dois editais, um de notificação de autuação, em que os condutores infratores não puderam ser identificados, e outro de notificação de penalidade, já com os infratores identificados.



Nos casos de notificação de autuação, o proprietário do veículo tem 15 dias para oferecer defesa da autuação ou informar condutor infrator, caso não tenha sido ele mesmo quem cometeu a infração.



No caso de notificação de penalidade, o infrator terá um prazo maior para para oferecer a defesa ao Departamento, de 30 dias.



A lista completa das infrações pode ser acessada na edição extra do Diário Oficial do Estado.