DETRAN emite parecer sobre caos que se encontra na cidade

divulgação Após denuncia do caos instalado o órgão emite nota sobre próximos passos

A situação caótica do DETRAN em Três Lagoas repercutiu em todo o Estado na ultima semana e o DETRAN emitiu uma nota sobre os próximos passos que serão dados para providenciar a desocupação do pátio superlotado da cidade.

São mais de 3,5 mil veículos disputando um espaço no local. Dessa forma, de acordo com o Detran, uma das alternativas é promover um leilão ainda neste ano, mas sem data confirmada pois a emergência e retirar o que já havia sido leiloado.

Em nota a assessoria de imprensa do órgão informou que ainda após o levantamento 100 veículos serão retirados da área ainda no mês de junho. Eles foram arrematados em um leilão que ocorreu em janeiro deste ano, mas estão no pátio.

Eles também ressaltaram que agora o objetivo é saber o que ainda poderá servir para leilão, em Mato Grosso do Sul, e o que já se transformou em sucata.