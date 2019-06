DETRAN da cidade sofre com superlotação

divulgação Situação caótica impede que lei seja cumprida

Detran por falta de espaço no pátio do órgão em Três Lagoas esta alterando a Lei por não poder atuar e levar o carro para o pátio por falta de espaço. Sendo assim durante as blitz oss policias tem apenas autuado com multas e liberado os carros infratores.

Desta forma o DETRAN tem deixando de apreender os carros com documentações irregulares, mas para tentar resolver esta questão, anunciado que ainda nesta semana o DETRAN fará um levantamento para ver a real situação de cada carro que se encontra no local. Em janeiro deste ano teve um leilão, mas os automóveis continuam no local.

Segundo dados do órgão 85% ocupados pelo espaço do local são motocicletas. E devido a superlotação os veículos irregulares não estão sendo levados para o pátio.

O governador anunciou a reforça do prédio do Detran na cidade para que haja um espaço maior. Também foi anunciado que haverá novo leilão pra tentar desocupar o pátio superlotado.